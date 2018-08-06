Как в РФ преодолевается дефицит военных летчиков

Стало известно, как в России преодолевается дефицит военных летчиков

Врио начальника Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) полковник Олег Бучельников в интервью газете ВЗГЛЯД признал, что говорить о решении проблемы дефицита военных летчиков в России преждевременно.

«Утверждать, что дефицит закрыт, было бы преждевременно. Могу сказать лишь, что в текущем, 2018 году наше училище впервые за несколько лет осуществило полнокровный выпуск военных летчиков, закончивших училище по итогам первого полноценного набора, состоявшегося в 2013 году», — сказал он.

Бучельников напомнил, что политика предыдущего руководства Минобороны заключалась в резком сокращении набора в училище. В итоге с 2010 по 2012 годы для Минобороны курсантов не набирали вовсе.

Врио начальника училища добавил, что в итоге количество инструкторов и техники оказалось избыточным, однако увольнять людей не стали, процесс подготовки инструкторов и поддержания исправности самолетного парка не прекращался.

В 2017 году министр обороны Сергей Шойгу докладывал о проблеме с нехваткой военных летчиков в Государственной думе . «Мы были вынуждены продлить особенно летно-подъемному составу срок службы особо сложных специальностей на пять лет. Потому что в 2018 году мы закроем дефицит по летному составу. На прошлый год он составлял 1,3 тыс. летчиков», — цитириовало его слова ТАСС . Конкретные данные о нехватке военных летчиков были тогда озвучены Минобороны впервые.

«Выпуск 2018 года состоял из более 350 курсантов. — заявил газете ВЗГЛЯД полковник Олег Бучельников. — И в будущем году, и в последующих мы также будем осуществлять полнокровные выпуски. Думаю, что эти результаты позволят полностью укомплектовать Военно-воздушные силы России.»

Проблемой с нехваткой летчиков в Минобороны занялись в 2013 году — спустя полгода после увольнения с поста министра обороны Анатолия Сердюкова , который прекратил набор слушателей в летные военные училища.

Красноярское высшее военное авиационное училище летчиков (КВВАУЛ) — единственное в России учебное заведение, готовящее летные кадры для ВВС РФ.