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Военные огнем из 200 танков разгромили «противника» на учениях в Челябинской области
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Умер Виктор Черненко

Военные огнем из 200 танков разгромили «противника» на учениях в Челябинской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Военнослужащие уральской танковой дивизии Центрального военного округа разгромили силы условного противника на завершающем этапе масштабных учений, которые прошли на полигоне в Челябинской области. В маневрах приняли участие семь тысяч человек личного состава, сообщили в понедельник в пресс-службе округа.
"По замыслу итогового розыгрыша, перед военнослужащими стояла задача разгромить поспешно переходящего к обороне условного противника, нанести ему максимальные потери, отбросить и вернуть утраченные позиции" — рассказали в пресс-службе.
Особенностью данного эпизода учений являлось то, что одновременно в наступление вышли сразу два танковых полка, в сумме около 200 танков. Также удары по условным силам противника наносили восемь единиц авиатехники — бомбардировщики Су-24, вертолеты Ми-8 и Ми-24, реактивная артиллерия и минометная батарея. В результате слаженных действий военнослужащие успешно выполнили поставленные учебные задачи.
Ранее сообщалось, что семь тысяч военнослужащих танковой дивизии на Урале подняты по тревоге в рамках учений. Такие масштабные маневры проводятся впервые с момента формирования соединения в 2016 году.
Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в составе Центрального военного округа в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.
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