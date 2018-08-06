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Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат
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Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат 

Москва24 7 часов назад
Фото: Москва24
На одном из полигонов на северо-западе КНР провели испытания гиперзвукового летательного аппарата «Синкун-2». Аппарат провел в воздухе 10 минут и совершил ряд маневров на 30-ти километровой высоте. Об этом сообщили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий, передает РИА Новости.
Как отмечается, аппарат разрабатывали три года.
"Синкун-2" является волнопланом. Аппарат ускоряется благодаря ударным волнам, которые образуются после прохождения звукового барьера.
Ранее сообщалось, что Минобороны России завершает испытания сверхдальнобойной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, которой предлагают вооружить истребители Су-57.
Р-37М предназначена для уничтожения авиационных средств разведки, сбора информации и наблюдения на расстоянии более 300 морских миль. Конструкция оснащена неконтактным активным радиолокационным и дублирующим контактным взрывателями.
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