Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат

На одном из полигонов на северо-западе КНР провели испытания гиперзвукового летательного аппарата «Синкун-2». Аппарат провел в воздухе 10 минут и совершил ряд маневров на 30-ти километровой высоте. Об этом сообщили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий, передает РИА Новости.

Как отмечается, аппарат разрабатывали три года.

"Синкун-2" является волнопланом. Аппарат ускоряется благодаря ударным волнам, которые образуются после прохождения звукового барьера.

Ранее сообщалось, что Минобороны России завершает испытания сверхдальнобойной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, которой предлагают вооружить истребители Су-57.

Р-37М предназначена для уничтожения авиационных средств разведки, сбора информации и наблюдения на расстоянии более 300 морских миль. Конструкция оснащена неконтактным активным радиолокационным и дублирующим контактным взрывателями.