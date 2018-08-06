Невское ПКБ: модернизация «Адмирала Кузнецова» предполагает доработку под МиГ-29К/КУБ 

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Модернизация авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» будет включать в себя доработку под палубные самолеты МиГ-29К/КУБ. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ), разработавшего проект модернизации корабля, Сергей Орлов.
"На корабле будут базироваться самолеты МиГ-29К/КУБ, Су-33 и несколько типов вертолетов. Для самолетов МиГ-29К/КУБ как раз и потребуются некоторые доработки. Летчики хотят чего-то нового, более совершенного и надежного. Будет модернизирован практически весь авиационно-технический комплекс корабельных систем", — сказал он.