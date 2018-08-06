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Невское ПКБ: модернизация «Адмирала Кузнецова» предполагает доработку под МиГ-29К/КУБ
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Умер Виктор Черненко

Невское ПКБ: модернизация «Адмирала Кузнецова» предполагает доработку под МиГ-29К/КУБ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Модернизация авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» будет включать в себя доработку под палубные самолеты МиГ-29К/КУБ. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ), разработавшего проект модернизации корабля, Сергей Орлов.
"На корабле будут базироваться самолеты МиГ-29К/КУБ, Су-33 и несколько типов вертолетов. Для самолетов МиГ-29К/КУБ как раз и потребуются некоторые доработки. Летчики хотят чего-то нового, более совершенного и надежного. Будет модернизирован практически весь авиационно-технический комплекс корабельных систем", — сказал он.
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