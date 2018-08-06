На Камчатке в ходе учения истребители-перехватчики морской авиации ТОФ уничтожили «нарушителя» воздушного пространства

В роли нарушителя воздушной границы выступил один из самолетов МиГ-31.

На Камчатке истребители-перехватчики МиГ-31 отдельного смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота в ходе летно-тактического учения уничтожили условного противника, который в темное время суток нарушил воздушное пространство России

В роли нарушителя воздушной границы выступил один из самолетов МиГ-31, который на максимальной высоте в нижних слоях стратосферы имитировал проникновение в воздушное пространство страны.

На перехват условного нарушителя по тревоге были подняты два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31, которые успешно обнаружили «нарушителя». После захвата цели экипажи самолетов выполнили электронные пуски ракет по условному противнику.

В ходе отработки поставленной задачи командованием авиаполка оценивались слаженность действий экипажей и выполнение ими установленных нормативов.