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На Камчатке в ходе учения истребители-перехватчики морской авиации ТОФ уничтожили «нарушителя» воздушного пространства
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На Камчатке в ходе учения истребители-перехватчики морской авиации ТОФ уничтожили «нарушителя» воздушного пространства 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В роли нарушителя воздушной границы выступил один из самолетов МиГ-31.
На Камчатке истребители-перехватчики МиГ-31 отдельного смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота в ходе летно-тактического учения уничтожили условного противника, который в темное время суток нарушил воздушное пространство России.
В роли нарушителя воздушной границы выступил один из самолетов МиГ-31, который на максимальной высоте в нижних слоях стратосферы имитировал проникновение в воздушное пространство страны.
На перехват условного нарушителя по тревоге были подняты два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31, которые успешно обнаружили «нарушителя». После захвата цели экипажи самолетов выполнили электронные пуски ракет по условному противнику.
В ходе отработки поставленной задачи командованием авиаполка оценивались слаженность действий экипажей и выполнение ими установленных нормативов.
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