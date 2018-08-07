На Камчатке летчики-истребители морской авиации ТОФ отработали воздушную дозаправку на высотах, превышающих 8500 метров

Чтобы выполнить задачу летчикам пришлось поднять самолеты выше верхнего края облаков в более разряженные слои атмосферы, что существенно влияет на управление боевыми машинами, летящими во время дозаправки на малых скоростях.

На Камчатке лётчики отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота продолжают отрабатывать элементы подготовки экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31 к дозаправке в воздухе в сложных метеоусловиях.

В рамках летного тактического учения летчики-истребители на больших высотах совершенствовали элементы воздушной дозаправки от танкера Ил-78М.

Чтобы выполнить задачу летчикам пришлось поднять самолеты выше верхнего края облаков в более разряженные слои атмосферы, что существенно влияет на управление боевыми машинами, летящими во время дозаправки на малых скоростях. Экипажи самолетов МиГ-31 тренировались осуществлять контакт с конусом штанги и на минимальной скорости удерживать истребитель на заданной дистанции до полной его заправки.