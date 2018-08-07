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На Камчатке летчики-истребители морской авиации ТОФ отработали воздушную дозаправку на высотах, превышающих 8500 метров
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На Камчатке летчики-истребители морской авиации ТОФ отработали воздушную дозаправку на высотах, превышающих 8500 метров 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Чтобы выполнить задачу летчикам пришлось поднять самолеты выше верхнего края облаков в более разряженные слои атмосферы, что существенно влияет на управление боевыми машинами, летящими во время дозаправки на малых скоростях.
На Камчатке лётчики отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота продолжают отрабатывать элементы подготовки экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31 к дозаправке в воздухе в сложных метеоусловиях.
В рамках летного тактического учения летчики-истребители на больших высотах совершенствовали элементы воздушной дозаправки от танкера Ил-78М.
Чтобы выполнить задачу летчикам пришлось поднять самолеты выше верхнего края облаков в более разряженные слои атмосферы, что существенно влияет на управление боевыми машинами, летящими во время дозаправки на малых скоростях. Экипажи самолетов МиГ-31 тренировались осуществлять контакт с конусом штанги и на минимальной скорости удерживать истребитель на заданной дистанции до полной его заправки.
Отработка дозаправки проводилась на высотах более 8500 метров. Летчиками-истребителями выполнено около 10 вылетов и проведено более 20 контактов с самолетами-заправщиками Ил-78М Дальней авиации ВКС России.
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