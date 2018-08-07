Первый российский корабль наконец принят на вооружение с опозданием на восемь лет

С задержкой почти на три года из-за поломки двигателя российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» наконец прошел все государственные испытания и ревизии и поучаствовал в военно-морском параде в Санкт-Петербурге под Андреевским флагом. Ранее этот корабль уже был номинально принят на вооружение, однако начало военной карьеры судна в ВМФ отсчитывается с момента поднятия флага.

Все, включая представителей флота и простых наблюдателей, возлагали немалые надежды на фрегаты проекта 22350, а также на «Адмирала Горшкова», так как это — первые испытания крупного боевого корабля, проводимые Россией , со времен распада СССР. Несмотря на то, что, судно тоннажем поменьше, «Неустрашимый» — передовой сторожевой корабль проекта 11540, был завершен после распада Советского Союза, его проектный вариант был создан еще во времена СССР. Хотя тоннаж экспортируемых в Индию и стоящих на вооружении РФ фрегатов проекта 11356 довольно велик, они берут свое начало от кораблей старого советского проекта 1135 и не могут действовать в дальней морской и океанской зоне.

Фрегаты проекта 22350, отданные в 2003 году для разработки Северному проектно-конструкторскому бюро (разработка закончена в 2005 году) — первые крупные военные корабли, созданные для российской армии в XXI веке. По уровню конструкции они приближаются к передовым западным разработкам — впервые использовалось такое оборудование, как многоплоскостная радиолокационная станция.

Однако с точки зрения развития ВМС КНР называть «Адмирала Горшкова» «первым российским кораблем» — это отнюдь не преувеличение. Фактически по сравнению с «первым китайским кораблем» — эсминцем «Шэньчжэнь», процесс модернизации которого заторможен из-за проблем с установками вертикального пуска и новыми вертикально взлетающими снарядами, «Адмирал Горшков», очевидно, достоин своего звания.

Судя по нынешней ситуации, фрегаты проекта 22350 нисколько не потеряли с точки зрения вооружения, двигателей, электронного оборудования. Это редкое явление для проектов российского флота в XXI веке.

Однако «Адмирал Горшков», первый фрегат проекта 22350, потерял кое-что другое. Он был заложен в 2006 году и должен был быть спущен на воду в 2008 году, а в 2010 встать в строй.

Что касается российских ВМС, то здесь планы никогда не поспевают за изменениями ситуации. После того, как в 2010 году корабль с трудом спустили на воду, Министерство обороны РФ заявило, что примет этот фрегат на вооружение в 2014 году, а затем — что в 2015 году, в 2017 году… В начале 2018 года во время испытаний был поврежден двигатель, поэтому кораблю пришлось вернуться на ремонт.

Несмотря на опоздание на восемь лет «Адмирала Горшкова» все-таки приняли на вооружение. Однако в течение десяти лет ситуация развивалась не так, как планировалось изначально: десять лет назад мировые цены на нефть и экономические условия в РФ позволяли поддерживать восстанавливающийся ВМФ в его стремлении к возвращению в океан. Но по мере того, как с каждым годом падают цены на нефть, двигающаяся за счет экспорта энергоресурсов российская экономика постепенно теряет возможность воплотить этот замысел. «Адмирал Горшков», который был «базой для выхода в океан», может в одночасье стать флагманом, а количество фрегатов, возможно, сократится вдвое.

Для сравнения — несмотря на то, что «первый за век» корабль китайских ВМС «Шэньчжэнь» уступает по части вооружения и радиолокационного оборудования, на нем были испытаны современные элементы, которые впоследствии можно будет использовать на крупных судах вроде фрегатов проекта 054 и эскадренных миноносцах типа 052С и 052D.

Одновременно с включением в состав флота «первого китайского корабля» КНР закупила у России четыре эскадренных миноносца проекта 956. Для понимания того, как будет развиваться судьба вышеописанных фрегатов и флотов двух стран, китайским любителям военной техники стоит обратить внимание на многочисленные детали.