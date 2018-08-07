Фрегат «Адмирал Горшков» открыл новую эру в истории ВМФ России

Оборудование новых российских кораблей обеспечивает экипажу беспрецедентную ситуационную осведомленность. На фрегатах установлены корабельные РЛС 5П27 «Фуркэ-4», РЛС «Полимент» с активными фазированными антенными решетками для управления зенитным огнем, РЛС целеуказания противокорабельным ракетам 3К41 «Монолит», РЛС управления огнем артиллерии главного калибра 5П-10 «Пума», три корабельных навигационных РЛС «Пал-Н1», гидроакустический комплекс «Заря-3» и буксируемая ГАС «Виньетка-М». Новые фрегаты обладают пониженной радиолокационной заметностью, вкупе с системой РЭБ «Просвет-М» это значительно повышает их живучесть в море. Два военно-морских зенитных ракетно-артиллерийских комплекса «Палаш», предназначенных для перехвата противокорабельных ракет, обеспечивают дополнительную защиту. В будущем их могут заменить на морской вариант «Панциря».

В отличие от своих советских предшественников, фрегаты проекта 22350 спроектированы как многоцелевые боевые корабли, способные противостоять как вражескому надводному флоту, так и подлодкам. Их вооружение дает им значительное преимущество перед зарубежными аналогами. Несмотря на небольшие габариты и довольно скромное водоизмещение в 5400 тонн, «Адмирал Горшков» может нести самые современные российские ракеты. Шестнадцать вертикальных пусковых установок могут быть использованы для размещения ракет «Оникс» и «Калибр» — основного вооружения фрегатов. Дальность «Ониксов», летящих на скорости 2,6 Маха, составляет 600 километров. Эти ракеты способны уклоняться от любых известных на сегодняшний день систем ПВО и наносить серьезный урон военным кораблям. Скорость «Калибра», дальность которого при стрельбе по морским целям составляет около 300 километров, еще выше — до 3 Махов.

Оставшиеся 32 пусковые установки — для зенитных ракет. Они предназначены для защиты от воздушных и ракетных атак и позволяют новым фрегатам как сопровождать другие корабли, так и восполнять пробелы в наземной системе ПВО и защищать воздушное пространство страны. Ракеты — в первую очередь морские варианты С-350 и С-400, такие как 9М96 с дальностью до 120 километров, 9М96М, Д и ДМ, а также 9М100 малой дальности (до 15 километров) с инфракрасной головкой наведения. Таким образом, корабли получили многоуровневую систему противовоздушной обороны, которая делает их чрезвычайно сложными целями для ударов с воздуха.