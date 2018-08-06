Во Владимирской области на месте гибели Гагарина установят самолет

Известно, что работы в музейно-мемориальном комплексе начнутся уже в середине августа. А самолет МиГ-29 доставили в Киржачский район еще прошлым летом.

«Подставка будет выполнена в виде палубы авианосца размером 13 на 26 метров. Высота постамента меняется от 1 до 9 метров. На него водрузят пустой самолет весом 10 тонн», — сообщает «Призыв ТВ».

Отметим, что в мемориальном комплексе делают аллею космонавтов. Уже установили 20 стел с именными табличками каждого из первого отряда, а также две входные стелы треугольной формы, на которых на трех языках разместилась информация о знаменитых летчиках-космонавтах.