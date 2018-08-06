Железнодорожные войска ЦВО пополнились новой техникой

Новая техника в количестве более 100 единиц поступила с начала года в Железнодорожные войска ЦВО. Техника поступила по гособоронзаказу, это 40 новых самосвалов Камаз-65 222, бульдозеры, автогрейдеры.

В войска также поступили новые ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, автотопливозаправщики АТЗ-7−5350 и средства для обслуживания и ремонта войсковой техники. Большая часть техники поступит в новый отдельный железнодорожный батальон, который был сформирован 1 июля в Удмуртии , сообщает пресс-служба ЦВО.

«Основные задачи военных железнодорожников — строительство, восстановление и техническое прикрытие участков железных дорог и железнодорожных мостов на территории военного округа», — говорится в сообщении военного ведомства

Напомним, что 6 августа исполняется 167 лет со дня основания Железнодорожных войск. Их история начинается с 1851 года, когда император Николай I утвердил положение о составе управления Санкт-Петербужско-Московской железной дороги.