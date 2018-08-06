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Более 100 единиц техники поступило в железнодорожные войска ЦВО по гособоронзаказу с начала года
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Более 100 единиц техники поступило в железнодорожные войска ЦВО по гособоронзаказу с начала года 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Основные задачи военных железнодорожников — строительство, восстановление и техническое прикрытие участков железных дорог и железнодорожных мостов на территории военного округа.
Более 100 единиц современной специальной и автомобильной техники поступило в железнодорожные войска Центрального военного округа по гособоронзаказу с начала 2018 года.
На вооружение поступили более 40 автосамосвалов КамАЗ-65222, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, автотопливозаправщики АТЗ-7-5350, бульдозеры, автогрейдеры, а также средства для проведения обслуживания и ремонта технических средств железнодорожных войск.
Большая часть поступившей техники предназначена для комплектования нового отдельного железнодорожного батальона механизации, который был сформирован 1 июля 2018 года в Республике Удмуртия. Основные задачи военных железнодорожников — строительство, восстановление и техническое прикрытие участков железных дорог и железнодорожных мостов на территории военного округа.
6 августа отмечается 167-я годовщина со дня основания железнодорожных войск. Они ведут отсчет своей истории с 6 августа 1851 г., когда император Николай I утвердил Положение о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги, в соответствии с которым были созданы первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации железной дороги — 14 отдельных военно-рабочих, 2 кондукторские и 1 телеграфическая роты.
История железнодорожных войск неразрывно связана с историей Российского государства, его Вооружённых Сил, железнодорожного транспорта России. Все эти годы военные железнодорожники вносили и вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие её транспортной инфраструктуры.
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