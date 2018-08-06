В России создают новую летающую лабораторию

Скоростной пассажирский самолет-демонстратор технологий разрабатывается на основе Як-40. Как сообщает РИА «Новости», стоимость создания летающей лаборатории составит порядка 46,2 миллиона рублей. Самолет будет способен перевозить 19 пассажиров, главной его начинкой станет новейшее оборудование. С помощью такого самолета возможно будет испытывать новые образцы технологий прямо в воздухе. В частности с его помощью смогут проверить, как ведут себя в воздухе на больших скоростях (свыше 700 километров в час) небольшие турбореактивные пассажирские самолеты.

Заказ на изготовление летающей лаборатории сделан ФГУП «СибНИА имени С. А. Чаплыгина», создавать ее будет ЗАО «Эксперимент-авиапром». Опытная модель самолета должна быть создана уже в ноябре этого года. Если испытания опытного образца пройдут успешно, модель запустят в серийное производство.

Самолеты-демонстраторы технологий не предполагается использовать в коммерческих целях. Применяться они будут только в госкомпаниях.

Ранее «СП» писала о том, что сроки строительства новых кораблей для российского военно-морского флота срываются.