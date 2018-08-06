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Появились сведения об успешных испытаниях китайского гиперзвукового аппарата
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Появились сведения об успешных испытаниях китайского гиперзвукового аппарата 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий успешно испытала гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2 («Синкун-2»), способный развивать скорость до 6 махов, сообщает издание Global Times.
В ходе испытаний гиперзвуковой волноплан, сконструированный специалистами Академии аэрокосмической аэродинамики Китая, находился в воздухе около 10 минут. За это время он совершил ряд маневров на высоте 30 км, после чего приземлился в заданной точке на одном из полигонов в северо-западной части Китая, передает ТАСС.
По словам разработчиков, во время полета аппарат перемещался по крайне сложно предсказуемой для противника траектории.
Китайский военный эксперт Сун Чжунпин подчеркнул, что успешные испытания Xingkong-2 говорят о технологическом прорыве Китая в области вооружений.
Планируется, что после завершения всех испытаний аппарат будет использоваться как носитель для боеголовок, а также сможет применяться в системах ПРО.
На прошлой неделе глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен признал, что Россия и Китай опережают Соединенные Штаты по ряду направлений разработки гиперзвукового оружия.
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