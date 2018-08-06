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Названы сроки создания самолета-демонстратора на смену Як-40
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Названы сроки создания самолета-демонстратора на смену Як-40 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На портале госзакупок появилась информация о сроках окончательной сборки опытного образца скоростного пассажирского самолета-демонстратора технологий на базе фюзеляжа Як-40 в рамках проекта создания конструктивно-технологической платформы перспективных самолетов «малой авиации» следующего поколения.
Согласно документации, окончательная сборка опытного образца скоростного самолета-демонстратора технологий вместимостью 19 мест должна быть завершена до 15 ноября 2018 года. Сумма контракта составляет 46,2 млн рублей, передает РИА «Новости».
Заказчиком выступает Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) имени Чаплыгина, а подрядчиком — ЗАО «Эксперимент-авиапром».
Самолет создается на базе фюзеляжа Як-40 в рамках научно-исследовательской работы «Системная интеграция инновационных технологий, обеспечивающих создание конструктивно-технологической платформы перспективных самолетов „малой авиации“ следующего поколения для местных воздушных линий и региональных перевозок» Шифр «Бриз 17-18».
Ранее сообщалось, что разрабатываемый на смену Як-40 самолет планируется сделать цельнокомпозитным.
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