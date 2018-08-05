Главнокомандующий сухопутных войск НОАК посетил фотовыставку АрМИ-2018 на полигоне Корла 

Он осмотрел экспозицию и пообщался с заместителем директора Центрального музея Вооруженных Сил РФ Владимиром Лукиным.
На полигоне Сухопутных войск НОАК для участников международных конкурсов АрМИ-2018 в Китае и их многочисленных зрителей с успехом продолжает свою работу Дом дружбы-выставочный культурный центр. В павильоне «Россия» центральное место занимает экспозиция, рассказывающая об истории российско-китайских отношений, и фотовыставка, посвященная современным российским Вооруженным Силам. На выставке, организованной Департаментом культуры Министерства обороны РФ представлено более 50 работ, отражающих все виды и рода войск, различные учения, несение боевого дежурства, жизнь и быт российских военнослужащих. Сегодня фотовыставку посетил главнокомандующий сухопутных войск НОАК генерал-полковник Хан Вейго. Он осмотрел экспозицию и пообщался с заместителем директора Центрального музея Вооруженных Сил РФ Владимиром Лукиным.
Не случайно павильон «Россия» каждый день, кроме команд-участников АрМИ-2018, посещает огромное число других зрителей — жителей города Корла и других населенных пунктов Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. «Учитывая, что российские команды, кроме „Суворовского натиска“ в состязаниях используют военную технику принимающей стороны, — рассказывает заместитель директора Центрального музея Вооруженных Сил РФ Владимир Лукин, — в создании экспозиции мы постарались уделить наибольшее внимание инженерным войскам, а так же войскам ПВО Сухопутных войск. То есть, языком ярким фотографии мы показали участникам международных конкурсов соответствующую технику, стоящую на вооружении российской армии, на занятиях в поле, на учениях и так далее. И не ошиблись. Первые наши зрители — это участники конкурсов „Безопасный маршрут“ и „Чистое небо“. Военнослужащим Китая, Пакистана, Венесуэлы, Египт, Зимбабве, Иран так же интересно посмотреть фотографии о службе наших летчиков, ракетчиков, моряков.»
Фотовыставку в павильоне «Россия» дополняет видеоряд. Рядом на большом мониторе транслируется два фильма, который создали журналисты телеканала «Звезда», освещающие «АрМИ-2018» в Китае. Первый видеоролик посвящен современной российской армии. Второй — сделан, что называется, «с колес», в нем — мгновения сегодняшних состязаний на полигоне Корла и их герои. Многие гости в павильоне «Россия» Дома дружбы узнают в них себя и товарищей по команде.