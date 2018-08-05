Российские военные начали масштабные учения в Абхазии 

В маневрах задействованы около 2,5 тысячи военнослужащих, более 600 единиц вооружения и боевой техники. Мотострелки, танкисты, артиллеристы, представители других видов и родов войск ведут маневренную оборону днем и ночью.
Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ уже выполнили условное минирование прибрежной полосы длиной в 5 км и шириной более ста метров. Установленные с воздуха противопехотные и противотанковые взрывные устройства блокировали работу вражеских диверсионно-разведывательных групп и не позволили высадиться на побережье морскому десанту «противника».
Одновременно инженерные подразделения нашей военной базы в Абхазии прочесали берег миноискателями «Коршун» и оборудовали там оборонительные фортификационные сооружения. На завершающем этапе учений пройдут боевые стрельбы из танков Т-72Б3. Именно такие сейчас соревнуются в танковом биатлоне на Международных армейских играх. По сценарию маневров боевые стрельбы в Абхазии также проведут экипажи бронетранспортеров БТР-82А и самоходок «Гвоздика», расчеты минометов «Сани», огнеметов РПО-А «Шмель».
В маневрах задействованы около 2,5 тысячи военнослужащих, более 600 единиц вооружения и боевой техники
А в соседней Грузии под эгидой США развернулись масштабные учения НАТО Noble Partner-2018. «Воевать» вместе с достойными партнерами (так переводится название маневров), к которым в Вашингтоне и Брюсселе на сей раз причислили помимо хозяев военных из Украины, Азербайджана и Армении, планируют до 15 августа. Для этого в Закавказье стянули более трех тысяч солдат и офицеров из 13 стран и немало боевой техники. В частности, американские вертолеты AH-64 «Апач» и UH-60 «Черный ястреб», бронетранспортеры «Страйкер», БМП"Брэдли" и пять танков M1A2 «Абрамс». Официальная цель учений — улучшить совместимость подразделений для укрепления безопасности в Черноморском регионе. Правда, не очень понятно, какое, собственно, отношение к этому самому региону имеют те же США, Великобритания и Франция.