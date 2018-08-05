Российские военные начали масштабные учения в Абхазии

В маневрах задействованы около 2,5 тысячи военнослужащих, более 600 единиц вооружения и боевой техники. Мотострелки, танкисты, артиллеристы, представители других видов и родов войск ведут маневренную оборону днем и ночью.

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ уже выполнили условное минирование прибрежной полосы длиной в 5 км и шириной более ста метров. Установленные с воздуха противопехотные и противотанковые взрывные устройства блокировали работу вражеских диверсионно-разведывательных групп и не позволили высадиться на побережье морскому десанту «противника».

Одновременно инженерные подразделения нашей военной базы в Абхазии прочесали берег миноискателями «Коршун» и оборудовали там оборонительные фортификационные сооружения. На завершающем этапе учений пройдут боевые стрельбы из танков Т-72Б3. Именно такие сейчас соревнуются в танковом биатлоне на Международных армейских играх. По сценарию маневров боевые стрельбы в Абхазии также проведут экипажи бронетранспортеров БТР-82А и самоходок «Гвоздика», расчеты минометов «Сани», огнеметов РПО-А «Шмель».

В маневрах задействованы около 2,5 тысячи военнослужащих, более 600 единиц вооружения и боевой техники