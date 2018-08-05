Ещё
Российские военные начали масштабные учения в Абхазии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные начали масштабные учения в Абхазии 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Российская Газета
В маневрах задействованы около 2,5 тысячи военнослужащих, более 600 единиц вооружения и боевой техники. Мотострелки, танкисты, артиллеристы, представители других видов и родов войск ведут маневренную оборону днем и ночью.
Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ уже выполнили условное минирование прибрежной полосы длиной в 5 км и шириной более ста метров. Установленные с воздуха противопехотные и противотанковые взрывные устройства блокировали работу вражеских диверсионно-разведывательных групп и не позволили высадиться на побережье морскому десанту «противника».
Одновременно инженерные подразделения нашей военной базы в Абхазии прочесали берег миноискателями «Коршун» и оборудовали там оборонительные фортификационные сооружения. На завершающем этапе учений пройдут боевые стрельбы из танков Т-72Б3. Именно такие сейчас соревнуются в танковом биатлоне на Международных армейских играх. По сценарию маневров боевые стрельбы в Абхазии также проведут экипажи бронетранспортеров БТР-82А и самоходок «Гвоздика», расчеты минометов «Сани», огнеметов РПО-А «Шмель».
В маневрах задействованы около 2,5 тысячи военнослужащих, более 600 единиц вооружения и боевой техники
А в соседней Грузии под эгидой США развернулись масштабные учения НАТО Noble Partner-2018. «Воевать» вместе с достойными партнерами (так переводится название маневров), к которым в Вашингтоне и Брюсселе на сей раз причислили помимо хозяев военных из Украины, Азербайджана и Армении, планируют до 15 августа. Для этого в Закавказье стянули более трех тысяч солдат и офицеров из 13 стран и немало боевой техники. В частности, американские вертолеты AH-64 «Апач» и UH-60 «Черный ястреб», бронетранспортеры «Страйкер», БМП"Брэдли" и пять танков M1A2 «Абрамс». Официальная цель учений — улучшить совместимость подразделений для укрепления безопасности в Черноморском регионе. Правда, не очень понятно, какое, собственно, отношение к этому самому региону имеют те же США, Великобритания и Франция.
Российская Газета: последние новости
Медведев принял участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе Нефть дорожает на опасениях перебоев поставок из стран Персидского залива В домах экс-министра обороны и начальника КОБ Южной Кореи проведены обыски
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын известного бизнесмена покончил с собой171
Появилось фото гибели авианосца США242
Петросян: гора с плеч свалилась128
Один из лидеров «русской мафии» попался137
Путин сорвал наступление на Донбасс880
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение