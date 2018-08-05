Экипаж малого артиллерийского корабля «Волгодонск» готовится к состязаниям АрМИ-2018 в Азербайджане 

Третий эпизод состязаний был отложен из-за неблагоприятных метеорологических условий.
Для экипажа малого артиллерийского корабля «Волгодонск» Каспийской флотилии была организована обзорная экскурсия по столице Азербайджанской республики. Об этом сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
В ходе культурно-досуговых мероприятий российские моряки смогли ознакомиться с историей города Баку и посетить ряд достопримечательностей, среди которых «Храм огнепоклонников», «Старый город», а также место съемок эпизодов легендарного советского фильма «Бриллиантовая рука».
В настоящее время экипаж корабля готовится к третьему эпизоду состязаний, который был отложен из-за неблагоприятных метеорологических условий АрМИ-2018. В соответствии с положением о конкурсе, морякам предстоит показать свои навыки в использовании спасательных средств и тем самым завершить второй этап.
Международный конкурс «Кубок моря-2018» проходит на военной морской базе Азербайджанской республики с 31 августа по 10 июля. В нем принимают участие четыре команды: команду Российского Военно-Морского флота представляет малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, ВМС Республики Казахстан — ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС Республики Азербайджан — патрульный корабль «G-124», и команда ВМС Республики Иран выступает на ракетном катере «Пейкан».