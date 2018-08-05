Масштабное шоу «Авиамикс» под Рязанью

Зрители увидели воздушные бои истребителей Су-35С и МиГ-29, высший пилотаж авиагрупп «Русские витязи» и «Беркуты», высадку десанта из двух самых больших в мире вертолетов Ми-26, бомбометание и применение авиационных ракет по наземным целям.