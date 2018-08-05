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Масштабное шоу «Авиамикс» под Рязанью
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Сын известного бизнесмена покончил с собой
Сын известного бизнесмена покончил с собой

Масштабное шоу «Авиамикс» под Рязанью 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
Зрители увидели воздушные бои истребителей Су-35С и МиГ-29, высший пилотаж авиагрупп «Русские витязи» и «Беркуты», высадку десанта из двух самых больших в мире вертолетов Ми-26, бомбометание и применение авиационных ракет по наземным целям.
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