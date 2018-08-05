Летно-технические характеристики самолета Юнкерс Ju-52

Junkers (Ju-52) — немецкий транспортный самолет времен Второй мировой войны.

Разработка транспортного самолета Ju-52 началась в 1929 году в конструкторском бюро фирмы Junkers. Первый прототип одномоторного транспортника (под индексом Ju-52ba) был построен в сентябре 1930 года. 13 октября 1930 года самолет впервые поднялся в воздух, а 17 февраля 1931 года был продемонстрирован публике в берлинском аэропорту Темпельхоф. Первый Ju-52/3mce (трехмоторный) впервые поднялся в небо в апреле 1931 года. Поставки самолета коммерческим авиакомпаниям начались в 1932 году, осенью 1933 года в производство пошла военная версия транспортника — Ju-52/3mge. Производство Ju-52 продолжалось до конца 1944 года, всего выпущено более 4800 самолетов различных модификаций.

Австрии, Португалии и Венгрии, Румынии, Финляндии. Гражданский вариант широко поставлялся на экспорт, а военный использовался в Италии Швейцарии . К середине 1930-х годов Ju-52 составляли две трети от всей бомбардировочной авиации ВВС вермахта периода Третьего рейха (1933-1945). В годы второй мировой войны самолет воевал на стороне союзников Германии

Транспортный самолет Ju-52 представлял собой цельнометаллический свободнонесущий низкоплан с несущей гофрированной обшивкой, фюзеляжем прямоугольного сечения и ферменной конструкцией.

Крыло прямое, трапециевидное в плане, четырехлонжеронное. Механизация крыла состоит из закрылков, расположенных под задней кромкой по всему размаху крыла. Хвостовое оперение подкосное. Шасси неубирающееся, трехопорное с хвостовым костылем (позже колесом), также была предусмотрена возможность установки поплавкового или лыжного шасси.

Силовая установка состояла из 3 поршневых 9-цилиндровых звездообразных двигателей воздушного охлаждения BMW-132 с двухлопастными винтами изменяемого шага JuPAK. Запас топлива размещался в девяти топливных баках с наружным протектором. Боковые двигатели устанавливались на крыле под небольшим углом к центральной оси самолета.

В пассажирском варианте Ju-52 в салоне устанавливались два ряда кресел (17 штук) вдоль бортов. Военные модификации вооружались двумя-тремя 7,92-мм пулеметами MG-15 и MG-17, позже двумя 13-мм пулеметами MG-131 и 15-мм пушкой MG-151. Бомбовая нагрузка размещалась в трех бомбоотсеках. Бомбардировщик мог легко трансформироваться в транспортный самолет и обратно.

Летно-технические характеристики:

Размах крыла: 29,30 метра

Длина: 18,90 метра

Высота: 5,55 метра

Площадь крыла: 110,00 квадратных метров

Масса: пустого самолета — 6500 кг, нормальная взлетная — 10 500 кг, максимальная взлетная — 11 000 кг Тип двигателя: 3 ПД BMW-132Т-2 Мощность: 3 х 830 лошадиных сил Максимальная скорость: 285 километров в час Крейсерская скорость: 250 километров в час Практическая дальность: нормальная — 1090 километров, с дополнительными баками — 1300 километров

Максимальная скороподъемность: 175 метров в минуту

Практический потолок: 5900 метров

Экипаж: 2-3 человека

Полезная нагрузка: 18 пассажиров или 1500 кг груза

Вооружение: один 7,9-мм пулемет МG-15 или 13-мм МG-131 на верхней турели, один МG-15 над кабиной, два МG-15 в боковых окнах; 10х50-кг бомб или 2х250-кг бомбы.

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