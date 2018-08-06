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В учебные центры ЦВО зачислили более 3,4 тысячи военнослужащих
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В учебные центры ЦВО зачислили более 3,4 тысячи военнослужащих 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Более 3,4 тысячи военнослужащих зачислены в учебные центры Центрального военного округа (ЦВО), сообщает в понедельник ЦВО.
"Более 3,4 тысячи военнослужащих зачислены в учебные центры Центрального военного округа. План набора выполнен на 100%. Около 2,5 тысячи курсантов приступили к обучению в свердловском окружном учебном центре подготовки младших специалистов ЦВО. По окончании курса они поступят на должности командиров, наводчиков и механиков танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82А и БМП различных модификаций", — говорится в сообщении.
В ходе обучения военнослужащие по призыву пройдут курсы строевой и физической подготовки, тактики, выполнят упражнения учебных и контрольных стрельб из танков, боевых машин пехоты, стрелкового оружия, метание боевых гранат, приобретут навыки вождения боевых машин, уточнили в ЦВО.
Отмечается, что еще около тысячи новобранцев поступили в межвидовой региональный учебный центр, дислоцированный в Ульяновской области. Здесь готовят младших специалистов связи по 11 военно-учетным специальностям, в том числе начальников командно-штабных машин, радиотелеграфистов, механиков станций спутниковой связи, специалистов по ремонту радиостанций и других, дополнили в ЦВО.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза «Кант» в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
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