Около 14 тысяч прыжков выполнили военнослужащие ЦВО с начала 2018 года

Учебно-боевые занятия по парашютно-десантной подготовке в соединении спецназа проводятся с целью совершенствования навыков военнослужащих и внедрения опыта современных вооруженных конфликтов в боевую подготовку.

Около 14 тысяч прыжков выполнили военнослужащие Центрального военного округа во время отработки навыков десантирования с начала 2018 года.

В частности, более 10 тысяч прыжков выполнили военнослужащие соединений специального назначения. Десантирование спецназа выполняется с многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор». Военнослужащие совершают прыжки с использованием парашютов Д-10 и Арбалет — 2 с различных высот, от 600 до 1200 м, в полной экипировке как в дневное, так и ночное время. Кроме того, спецназ отрабатывает десантирование с задержкой раскрытия купола с высоты 1200-1400 м, а также выполняет приземление на неподготовленные площадки в условиях лесистой местности на значительном удалении от точки выброса.

Каждому военнослужащему предстояло приземлиться на опушку леса небольшой площади, оперативно свернуть парашют и освободить место для следующего, так как приземление выполнялось поочередно в одной точке. После совершения посадки военнослужащие отрабатывают навыки по захвату опорного пункта условного противника и удержанию плацдарма до подхода основных сил.

Учебно-боевые занятия по парашютно-десантной подготовке в соединении спецназа проводятся с целью совершенствования навыков военнослужащих и внедрения опыта современных вооруженных конфликтов в боевую подготовку.