Военнослужащие авиабазы «Кант» провели тренировку по огневой подготовке

Занятие было проведено на общевойсковом полигоне Вооруженных Сил Киргизской Республики «Ала-Тоо».

Военнослужащие российской авиационной базы «Кант» провели тренировку по совершенствованию огневой подготовки на одном из полигонов Киргизской Республики.

Военнослужащие отработали стрельбу по движущимся и появляющимся целям с обязательной сменой огневой позиции на дальностях до 900 метров и выполняли метание учебно-имитационной ручной гранаты.

Занятие было проведено на общевойсковом полигоне Вооруженных Сил Киргизской Республики «Ала-Тоо». Командование ВС КР регулярно предоставляет полигон российской стороне в рамках двухсторонних соглашений.

Перед выполнением упражнений контрольных стрельб российские военнослужащие прошли инструктаж, а также произвели поэтапную отработку каждого элемента по отдельности.