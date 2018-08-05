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Военнослужащие авиабазы «Кант» провели тренировку по огневой подготовке
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Появилось фото гибели авианосца США

Военнослужащие авиабазы «Кант» провели тренировку по огневой подготовке 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Занятие было проведено на общевойсковом полигоне Вооруженных Сил Киргизской Республики «Ала-Тоо».
Военнослужащие российской авиационной базы «Кант» провели тренировку по совершенствованию огневой подготовки на одном из полигонов Киргизской Республики.
Военнослужащие отработали стрельбу по движущимся и появляющимся целям с обязательной сменой огневой позиции на дальностях до 900 метров и выполняли метание учебно-имитационной ручной гранаты.
Занятие было проведено на общевойсковом полигоне Вооруженных Сил Киргизской Республики «Ала-Тоо». Командование ВС КР регулярно предоставляет полигон российской стороне в рамках двухсторонних соглашений.
Перед выполнением упражнений контрольных стрельб российские военнослужащие прошли инструктаж, а также произвели поэтапную отработку каждого элемента по отдельности.
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