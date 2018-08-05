Вылетевший в Анталию самолет вернулся в Бишкек

Самолет, выполнявший чартерный рейс Бишкек — Анталия, вернулся в аэропорт «Манас» из-за некорректной работы двигателя, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Самолет компании «Avia traffic» вылетел в 7.46 в воскресенье, однако через три минуты сработала сигнализация о некорректных параметрах работы одного двигателя.

Агентство гражданской авиации начало расследование инцидента. Рейс Бишкек — Анталья будет выполнен на другом воздушном судне сегодня вечером.

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