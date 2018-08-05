Иранская революционная гвардия заявила, что на этой неделе провела военные учения в Персидском заливе

5 августа — Прокомпинфо. Иранская революционная гвардия подтвердила, что она провела военные учения в Персидском заливе на этой неделе, заявив, что она нацелена на «противодействие возможным угрозам» со стороны врагов, сообщает государственное информационное агентство IRNA

Представитель гвардии Рамазан Шариф выразил удовлетворение в связи с успешным проведением гвардейских военно-морских учений, подчеркнув необходимость поддержания и повышения обороноспособности и безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, а также для противостояния угрозам и потенциальным авантюрным действиям врагов.