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Иранская революционная гвардия заявила, что на этой неделе провела военные учения в Персидском заливе
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Иранская революционная гвардия заявила, что на этой неделе провела военные учения в Персидском заливе 

ProComp.info 2 часа назад
Фото: ProComp.info
5 августа — Прокомпинфо. Иранская революционная гвардия подтвердила, что она провела военные учения в Персидском заливе на этой неделе, заявив, что она нацелена на «противодействие возможным угрозам» со стороны врагов, сообщает государственное информационное агентство IRNA.
Представитель гвардии Рамазан Шариф выразил удовлетворение в связи с успешным проведением гвардейских военно-морских учений, подчеркнув необходимость поддержания и повышения обороноспособности и безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, а также для противостояния угрозам и потенциальным авантюрным действиям врагов.
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