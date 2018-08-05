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Иран устроил военные учения в Персидском заливе
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Иран устроил военные учения в Персидском заливе 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Иранский «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) провел военные маневры в Персидском заливе, целью которых является противодействие возможным угрозам со стороны соперников, передает ТАСС.
"Эти учения проводились с целью контроля и охраны безопасности международного водного пути в рамках программы ежегодных военных учений КСИР", — рассказал Reuters представитель КСИР.
Кроме того, по словам пресс-секретаря, командующий КСИР генерал Мохаммад Али Джафари «выразил удовлетворение успешным проведением военно-морских учений КСИР, подчеркнув необходимость поддержки и повышения степени готовности войск к обороне и безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, противостояния угрозам и возможным авантюрным действиям врагов».
Напомним, 1 августа телекомпания CNN со ссылкой на источники, знакомые с американской оценкой передвижений войск КСИР, сообщила, что КСИР проведет масштабные военные учения в Персидском заливе в ближайшие 48 часов. По ее данным, учения могут проводиться с целью демонстрации способности Ирана перекрыть Ормузский пролив.
Ранее командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади заявлял, что национальные интересы Ирана являются определяющим фактором в вопросе сохранения Ормузского пролива открытым для судоходства. 4 июля КСИР заявил о готовности перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат санкционную политику по отношению к Ирану.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничений, введенных в свое время США и Евросоюзом. Американский президент обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры. -
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