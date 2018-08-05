Около 176 тонн металлолома собрали военные на острове Котельный в Арктике

МОСКВА , 5 августа. / ТАСС /. Экологический взвод Северного флота ( СФ ) за месяц собрал около 176 тонн металлолома на острове Котельный архипелага Новосибирские острова в Арктике. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

"За четыре недели работ они (военнослужащие) собрали, спрессовали и подготовили к отправке на материк около 176 тонн металлолома. Это 34 тыс. 200-литровых металлических бочек (136 тыс. тонн) и 40 тыс. тонн металлического лома, оставшегося на острове еще с советских времен", — рассказал офицер.

Очисткой занимаются военнослужащие управления материально-технического обеспечения СФ в составе экологического взвода.

Экологическое подразделение приступило к работам в начале июля, напомнил Серга. В этом году необходимо собрать для утилизации около 300 тонн металлолома. Планируется, что работа экологического взвода по очистке острова Котельный от металлолома продлится до сентября.

"Собранный ими мусор будет вывезен как силами Северного флота, так и специально зафрахтованными судами в период летней навигации по Северному морскому пути", — отметил представитель флота.

Аналогичная работа по очистке Арктики от скопившегося мусора и лома металлов проводится специалистами Северного флота и на других арктических территориях — на острове Средний архипелага Северная Земля, островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.