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Военная техника из Китая и Египта переступили границу Ярославской области
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Военная техника из Китая и Египта переступили границу Ярославской области 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В соревнованиях приняли участие из шести стран
На границе Костромской и Ярославской областей на военном полигоне «Песочное» проходят вторые международные соревнования полевой выучки подразделений радиационной, химической и биологической разведки «Безопасная среда». Военных-химики из России, Китая, Египта, Ирана, Армении и Белоруссии померились силами в различных навыках.
В течение нескольких дней военнослужащие из шести стран демонстрировали зрителям и членам жюри умения управления спецтехникой, преодоления труднопроходимых участков, поиска радиоактивных источников. Вчера на полигоне состоялся один из наиболее зрелищных этапов игр — эстафета. Военнослужащим было необходимо за максимально короткое время найти объект «излучения», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия. Победителями стала российская команда.
— Я бы хотел от себя лично и от всех присутствующих поздравить победителей захватывающих соревнований, — сказал заместитель министра обороны России Николай Панков. — Вы показали высокое профессиональное мастерство. И конечно, еще очень важно, что военные состязаются на мирных полигонах. Военные повышают своё профессиональное мастерство, становятся дружней, лучше чувствуют плечо своих товарищей по оружию
Такие игры проводятся с 2015 года. Два раза площадкой для соревнований был Китай.
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