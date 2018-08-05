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В воскресенье продолжились праздничные мероприятия к 100-летию Восточного военного округа
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В воскресенье продолжились праздничные мероприятия к 100-летию Восточного военного округа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
5 августа командующий войсками округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев, представители командования ВВО и ветераны возложили цветы к памятникам Маршалам Советского Союза А. М. Василевскому и Р. Я. Малиновскому.
В городе Хабаровске продолжились мероприятия, приуроченные к празднованию 100-летия Восточного (до 2010 года — Дальневосточного) военного округа.
5 августа командующий войсками округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев, представители командования ВВО, ветераны Дальневосточного военного округа и военной службы приняли участие в церемонии возложения цветов к памятникам Маршалам Советского Союза А. М. Василевскому и Р. Я. Малиновскому.
На стадионе имени Ленина перед ледовым дворцом состоялось праздничное театрализованное представление «100 лет на страже восточных рубежей России», посвященное юбилею округа. Жители краевой столицы увидели показательные выступления роты почетного караула, военнослужащих подразделений специального назначения Восточного военного округа, концертные номера профессиональных и самодеятельных артистов, выставку исторического и современного вооружения, военной техники.
Особое внимание горожан заслужил восстановленный специалистами ВВО американский танк «Шерман» времен Второй мировой войны. Впервые представленный, на выставке военной техники на стадионе имени Ленина в Хабаровске.
Изюминкой праздника стал пролет над руслом Амура многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-35, истребителей-бомбардировщиков Су-34, ударных вертолетов Ка-52, транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ. Боевая авиация прошла над рекой на предельно малых скоростях на высоте около 200 метров. Демонстрационный полет открыли четыре Ка-52, за ними шла четверка Ми-8амтш, затем две пары истребителей Су-35. Истребители-бомбардировщики Су-34 завершили авиашоу над Амуром.
В торжественных мероприятиях приняли участие представители командования Восточного и Дальневосточного военных округов разных лет, представители местных органов власти, общественных организаций, ветераны, почетные гости.
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