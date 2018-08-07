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Ракетные катера ТОФ проводят маневры в Японском море
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В Японском море ракетные катера Тихоокеанского флота проводят маневры 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Ракетные катера Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе отряда проводят в Японском море маневры, отработают навыки борьбы за живучесть корабля и нанесут удар по отряду кораблей "противника", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Ракетные катера "Р-297" и "Р-298" в рамках плановой боевой учебы приступили к решению задач в акватории Японского моря. Катера в составе ударной группы отработали совместное тактическое маневрирование, организацию связи. Моряки также будут совершенствовать практические навыки по борьбе за живучесть корабля на ходу", — сказал Воскресенский.
Экипажи катеров, других кораблей соединения и самолетов морской авиации на полигонах боевой подготовки проведут учения по противовоздушной обороне отряда и отработают нанесение совместного ракетного удара по отряду кораблей условного противника.
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