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Экипаж большого противолодочного корабля ТОФ «Адмирал Пантелеев» в Японском море отработал ведение артиллерийского боя одиночным кораблем
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Экипаж большого противолодочного корабля ТОФ «Адмирал Пантелеев» в Японском море отработал ведение артиллерийского боя одиночным кораблем 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня в соответствие с планом боевой подготовки экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» провёл в заливе Петра Великого серию контрольных корабельных учений.
Совершенствуя морские элементы второй курсовой задачи экипаж БПК вначале отработал противоминные задачи, а затем провёл тренировку по борьбе за живучесть корабля на ходу.
В ходе учения по отражению атаки средств воздушного нападения противника во взаимодействии с противолодочным самолётом Ил-38 морской авиации флота решались задачи по организации противовоздушной обороны БПК.
Сегодня же «Адмирал Пантелеев» провёл учебный артиллерийский бой с кораблём условного противника. Провидение этого эпизода учения обеспечил корвет «Совершенный».
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