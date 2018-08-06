Экипаж большого противолодочного корабля ТОФ «Адмирал Пантелеев» в Японском море отработал ведение артиллерийского боя одиночным кораблем

Сегодня в соответствие с планом боевой подготовки экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» провёл в заливе Петра Великого серию контрольных корабельных учений.

Совершенствуя морские элементы второй курсовой задачи экипаж БПК вначале отработал противоминные задачи, а затем провёл тренировку по борьбе за живучесть корабля на ходу.

В ходе учения по отражению атаки средств воздушного нападения противника во взаимодействии с противолодочным самолётом Ил-38 морской авиации флота решались задачи по организации противовоздушной обороны БПК.

Сегодня же «Адмирал Пантелеев» провёл учебный артиллерийский бой с кораблём условного противника. Провидение этого эпизода учения обеспечил корвет «Совершенный».