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Десантный корабль ТОФ провел совместную с морской пехотой тренировку по погрузке и выгрузке десанта на необорудованное побережье
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Десантный корабль ТОФ провел совместную с морской пехотой тренировку по погрузке и выгрузке десанта на необорудованное побережье 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ней было задействовано более 20 единиц боевой техники и порядка 100 военнослужащих.
Экипаж большого десантного корабля (БДК) Тихоокеанского флота (ТОФ) «Николай Вилков» в рамках подготовки к зачетному тактическому учению приморского соединения морской пехоты ТОФ отработал задачу по доставке личного состава и боевой техники на десантный полигон у мыса Клерка.
Моряки БДК совместно с подразделениями береговых войск в бухте Десантной под Владивостоком провели тактико-специальное занятие по организации погрузки бронетранспортёров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2 и самоходных артиллерийских установок, а также транспортировке десанта и его высадке методом на упор на необорудованное побережье.
В тренировке было задействовано более 20 единиц боевой техники и порядка 100 военнослужащих.
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