Десантный корабль ТОФ провел совместную с морской пехотой тренировку по погрузке и выгрузке десанта на необорудованное побережье

В ней было задействовано более 20 единиц боевой техники и порядка 100 военнослужащих.

Экипаж большого десантного корабля (БДК) Тихоокеанского флота (ТОФ) «Николай Вилков» в рамках подготовки к зачетному тактическому учению приморского соединения морской пехоты ТОФ отработал задачу по доставке личного состава и боевой техники на десантный полигон у мыса Клерка.

Моряки БДК совместно с подразделениями береговых войск в бухте Десантной под Владивостоком провели тактико-специальное занятие по организации погрузки бронетранспортёров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2 и самоходных артиллерийских установок, а также транспортировке десанта и его высадке методом на упор на необорудованное побережье.

В тренировке было задействовано более 20 единиц боевой техники и порядка 100 военнослужащих.