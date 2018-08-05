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Учебный корабль «Перекоп» принял на борт курсантов ТОВВМУ и нахимовцев из Приморья, участвующих в дальнем походе
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Учебный корабль «Перекоп» принял на борт курсантов ТОВВМУ и нахимовцев из Приморья, участвующих в дальнем походе 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
«Перекоп» впервые отправится в поход по Северному морскому пути и посетит Североморск, а затем вернется в Кронштадт.
Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», который в рамках первого похода вокруг Евразии осуществил переход из Севастополя во Владивосток, преодолев за 53 ходовых дня 14300 морских миль, готовиться продолжить плавание.
«Перекоп» впервые отправится в поход по Северному морскому пути и посетит Североморск, а затем вернется в Кронштадт.
На борту учебного корабля в море выйдут порядка 200 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова и учащиеся 10-х классов Владивостокского филиала Нахимовского военного училища.
Порядка 140 курсантов и 40 кадетов уже несколько дней обживают кубрики «Перекопа».
В соответствие с программой практики курсанты будут участвовать во внутрикорабельных учениях, а также получат практические навыки несения штурманской вахты при выполнении кораблем задач в морских районах, обладающих различными навигационными особенностями.
Планируется, что корабль покинет Владивосток 9 августа.
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