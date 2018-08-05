Учебный корабль «Перекоп» принял на борт курсантов ТОВВМУ и нахимовцев из Приморья, участвующих в дальнем походе

«Перекоп» впервые отправится в поход по Северному морскому пути и посетит Североморск , а затем вернется в Кронштадт

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», который в рамках первого похода вокруг Евразии осуществил переход из Севастополя во Владивосток , преодолев за 53 ходовых дня 14300 морских миль, готовиться продолжить плавание.

«Перекоп» впервые отправится в поход по Северному морскому пути и посетит Североморск, а затем вернется в Кронштадт.

На борту учебного корабля в море выйдут порядка 200 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова и учащиеся 10-х классов Владивостокского филиала Нахимовского военного училища.

Порядка 140 курсантов и 40 кадетов уже несколько дней обживают кубрики «Перекопа».

В соответствие с программой практики курсанты будут участвовать во внутрикорабельных учениях, а также получат практические навыки несения штурманской вахты при выполнении кораблем задач в морских районах, обладающих различными навигационными особенностями.

Планируется, что корабль покинет Владивосток 9 августа.