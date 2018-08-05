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Десантный корабль «Николай Вилков» провел учения в Приморье
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Десантный корабль «Николай Вилков» провел учения в Приморье 

News.ru 3 часа назад
Фото: News.ru
Экипаж десантного корабля Тихоокеанского флота «Николай Вилков» провел тренировку по выгрузке десанта на необорудованное побережье в Приморье.
Десантники отработали задачу по доставке личного состава и боевой техники на полигон у мыса Клерка в Приморье. Тренировка стала этапом подготовки к зачетному тактическому учению приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.
Позже в бухте Десантной под Владивостоком моряки «Николая Вилкова» провели занятие по погрузке бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2 и самоходных артиллерийских установок. В тренировке участвовало около 100 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц боевой техники, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что тактические учения прошли в акватории Балтийского моря. На полигон в Калининградской области высадился воздушно-морской десант.
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