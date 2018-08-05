В учебном центре ВВО в Забайкальском крае уже подготовлено около 400 военных водителей

Около 70 военнослужащих в настоящее время проходят обучение, 10 из них осваивают программу подготовки на категорию D, более 10 человек обучаются на категорию Е, также свыше 40 военнослужащих проходят подготовку на категорию С.

С начала текущего года на базе окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае , подготовлено уже около 400 военных водителей по категориям С, D и Е.

Около 70 военнослужащих в настоящее время проходят обучение, 10 из них осваивают программу подготовки на категорию D, более 10 человек обучаются на категорию Е, также свыше 40 военнослужащих проходят подготовку на категорию С.

Всего на текущий год запланировано подготовить около тысячи военных водителей, из них более 800 на категорию С, около 100 на категорию D и около 40 военнослужащих пройдут обучение по программе подготовки на категорию Е.

Военнослужащие отрабатывают практические навыки по трем программам подготовки продолжительностью от одного до трёх месяцев, в зависимости от выбранной категории автотранспортного средства.

Военных водителей готовят в соответствии с установленными регламентами, для обучения используются автомобили КАМАЗ, автобусы ПАЗ и прицепы.

Военнослужащие помимо общей программы обучения отрабатывают и специфические вводные, направленные на повышение профессионального мастерства при выполнении поставленных задач.