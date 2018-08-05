Ещё
В учебном центре ВВО в Забайкальском крае уже подготовлено около 400 военных водителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В учебном центре ВВО в Забайкальском крае уже подготовлено около 400 военных водителей 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Около 70 военнослужащих в настоящее время проходят обучение, 10 из них осваивают программу подготовки на категорию D, более 10 человек обучаются на категорию Е, также свыше 40 военнослужащих проходят подготовку на категорию С.
С начала текущего года на базе окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, подготовлено уже около 400 военных водителей по категориям С, D и Е.
Около 70 военнослужащих в настоящее время проходят обучение, 10 из них осваивают программу подготовки на категорию D, более 10 человек обучаются на категорию Е, также свыше 40 военнослужащих проходят подготовку на категорию С.
Всего на текущий год запланировано подготовить около тысячи военных водителей, из них более 800 на категорию С, около 100 на категорию D и около 40 военнослужащих пройдут обучение по программе подготовки на категорию Е.
Военнослужащие отрабатывают практические навыки по трем программам подготовки продолжительностью от одного до трёх месяцев, в зависимости от выбранной категории автотранспортного средства.
Военных водителей готовят в соответствии с установленными регламентами, для обучения используются автомобили КАМАЗ, автобусы ПАЗ и прицепы.
Военнослужащие помимо общей программы обучения отрабатывают и специфические вводные, направленные на повышение профессионального мастерства при выполнении поставленных задач.
ТК «Звезда»: последние новости
Командующий войсками ЦВО наградил военнослужащих, победивших в конкурсе «Военное ралли -2018» Новейшая военная техника РВСН скоро будет представлена в парке «Патриот» Безопасность участников международного конкурса «Инженерная формула» на воде обеспечивают военные водолазы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»87
Путин сорвал наступление на Донбасс87
Антироссийские санкции привели к парадоксальному эффекту782
«Отчаяние»: экс-посол США о назначении Сигала в МИД РФ118
Что известно о молодой пассии 72-летнего Петросяна114
Видео
00:47
Что известно о молодой пассии 72-летнего Петросяна
Шоу-бизнес
00:58
Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем по Крыму
Общество
03:29
Мать убивших отца сестер сделала заявление
Общество
01:38
Путин сорвал наступление на Донбасс
Украина Политика
00:41
Появились подробности трагического столкновения двух Ми-8
Катастрофы Происшествия
00:41
«Отчаяние»: экс-посол США о назначении Сигала в МИД РФ
США Политика
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
01:48
Появилось видео побега малыша в подгузниках из детсада
Общество С детьми
00:23
Москву смутила неспособность США хранить тайны
Ближний Восток В мире
00:30
Samsung показала Galaxy Note 9 до анонса
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение