Более 400 человек изъявили желание служить по контракту в Забайкалье

Более 240 солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву в соединениях и воинских частях объединения, подписали контракт с Министерством обороны

С начала текущего года более 400 человек заключили контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях Забайкальского общевойскового объединения Восточного военного округа.

Более 240 солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву в соединениях и воинских частях объединения, подписали контракт с Министерством обороны.

Только в прошедшем месяце более 40 граждан изъявили желание и подписали контракт, наибольшее число контрактников выбрали службу в мотострелковом соединении, дислоцированном в забайкальском крае.

Наиболее востребованными специальностями остаются водители категории D, E и механики-водители, на которые идут около половины от всех заключивших контракт кандидатов.

Помимо этого молодые люди при посещении пунктов отбора имеют возможность выбрать из более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО ВВО.