Ещё
Более 400 человек изъявили желание служить по контракту в Забайкалье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 400 человек изъявили желание служить по контракту в Забайкалье 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 240 солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву в соединениях и воинских частях объединения, подписали контракт с Министерством обороны.
С начала текущего года более 400 человек заключили контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях Забайкальского общевойскового объединения Восточного военного округа.
Более 240 солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву в соединениях и воинских частях объединения, подписали контракт с Министерством обороны.
Только в прошедшем месяце более 40 граждан изъявили желание и подписали контракт, наибольшее число контрактников выбрали службу в мотострелковом соединении, дислоцированном в забайкальском крае.
Наиболее востребованными специальностями остаются водители категории D, E и механики-водители, на которые идут около половины от всех заключивших контракт кандидатов.
Помимо этого молодые люди при посещении пунктов отбора имеют возможность выбрать из более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО ВВО.
ТК «Звезда»: последние новости
В воскресенье продолжились праздничные мероприятия к 100-летию Восточного военного округа Учебный корабль «Перекоп» принял на борт курсантов ТОВВМУ и нахимовцев из Приморья, участвующих в дальнем походе Команда России стала лучшей в конкурсе «Мастер-оружейник» в рамках АрМИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»84
Антироссийские санкции привели к парадоксальному эффекту772
Путин сорвал наступление на Донбасс58
«Отчаяние»: экс-посол США о назначении Сигала в МИД РФ118
Что известно о молодой пассии 72-летнего Петросяна112
Видео
00:47
Что известно о молодой пассии 72-летнего Петросяна
Шоу-бизнес
00:58
Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем по Крыму
Общество
03:29
Мать убивших отца сестер сделала заявление
Общество
01:38
Путин сорвал наступление на Донбасс
Украина Политика
00:41
Появились подробности трагического столкновения двух Ми-8
Катастрофы Происшествия
00:41
«Отчаяние»: экс-посол США о назначении Сигала в МИД РФ
США Политика
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
01:48
Появилось видео побега малыша в подгузниках из детсада
Общество С детьми
00:23
Москву смутила неспособность США хранить тайны
Ближний Восток В мире
00:30
Samsung показала Galaxy Note 9 до анонса
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение