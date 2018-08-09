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Во Владивостоке торжественно проводили курсантов и нахимовцев в первый арктический поход на учебном корабле «Перекоп»
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Во Владивостоке торжественно проводили курсантов и нахимовцев в первый арктический поход на учебном корабле «Перекоп» 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
За 35 ходовых суток экипажу корабля предстоит пройти в 8 морях арктической зоны более 6000 морских миль.
Во Владивостоке торжественно проводили в первый арктический штурманский поход учебный корабль Балтийского флота «Перекоп».
На торжественном митинге, который прошёл на основном причале Тихоокеанского флота, заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом вице-адмирал Александр Федотенков отметил, что не случайно начало этого похода выпало на День воинской славы России — первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут. Он выразил уверенность в том, что нынешние моряки продолжат славные традиции Российского флота.
Построение завершилось общим прохождением экипажа учебного корабля, курсантов, нахимовцев и юнармейцев.
«Перекоп» посетит вначале порт Корсаков на острове Сахалин, затем совершит заход на Камчатку, а далее, впервые в истории учебных походов, пройдёт по Северному морскому пути до Североморска. В период плавания, если возникнет такая необходимость, для ледовой проводки корабля будут предоставлены ледокольные суда. Старшим похода назначен начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова контр-адмирал Олег Журавлёв.
На борту учебного корабля более 160 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, 64 учащихся 11-х классов Владивостокского филиала Нахимовского военного училища и юнармейцы. Планируется, что первая морская практика нахимовцев и юнармейцев завершится на Камчатке, курсанты же продолжат межфлотский переход.
В соответствие с программой практики курсанты и нахимовцы будут участвовать во внутрикорабельных учениях, а также получат практические навыки несения штурманской вахты при выполнении кораблем задач в морских районах, обладающих различными навигационными особенностями.
Ранее учебный корабль «Перекоп» в рамках первого похода вокруг Евразии осуществил переход из Севастополя во Владивосток. Корабль прошел через два океана и 15 морей, преодолев за 53 ходовых дня 14300 морских миль. На переходе корабль посетил Индонезию, Шри-Ланку и впервые — Папуа-Новую Гвинею. В столицу приморья корабль прибыл 3 июня.
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