Во Владивостоке торжественно проводили курсантов и нахимовцев в первый арктический поход на учебном корабле «Перекоп»

За 35 ходовых суток экипажу корабля предстоит пройти в 8 морях арктической зоны более 6000 морских миль.

Во Владивостоке торжественно проводили в первый арктический штурманский поход учебный корабль Балтийского флота «Перекоп».

На торжественном митинге, который прошёл на основном причале Тихоокеанского флота, заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом вице-адмирал Александр Федотенков отметил, что не случайно начало этого похода выпало на День воинской славы России — первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут. Он выразил уверенность в том, что нынешние моряки продолжат славные традиции Российского флота.

Построение завершилось общим прохождением экипажа учебного корабля, курсантов, нахимовцев и юнармейцев.

«Перекоп» посетит вначале порт Корсаков на острове Сахалин, затем совершит заход на Камчатку, а далее, впервые в истории учебных походов, пройдёт по Северному морскому пути до Североморска . В период плавания, если возникнет такая необходимость, для ледовой проводки корабля будут предоставлены ледокольные суда. Старшим похода назначен начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова контр-адмирал Олег Журавлёв

На борту учебного корабля более 160 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, 64 учащихся 11-х классов Владивостокского филиала Нахимовского военного училища и юнармейцы. Планируется, что первая морская практика нахимовцев и юнармейцев завершится на Камчатке, курсанты же продолжат межфлотский переход.

В соответствие с программой практики курсанты и нахимовцы будут участвовать во внутрикорабельных учениях, а также получат практические навыки несения штурманской вахты при выполнении кораблем задач в морских районах, обладающих различными навигационными особенностями.