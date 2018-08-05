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Учебный корабль «Перекоп» выйдет из Владивостока в дальний поход
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Учебный корабль «Перекоп» выйдет из Владивостока в дальний поход 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» во Владивостоке принял на борт курсантов и нахимовцев из Приморья, которые будут участвовать в дальнем походе.
В начале июня «Перекоп» прибыл из Севастополя во Владивосток​​​. Скоро он впервые отправится в поход по Северному морскому пути и посетит Североморск, а затем вернется в Кронштадт.
На борту учебного корабля в море выйдут 200 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова и учащиеся десятых классов владивостокского филиала Нахимовского военного училища. Курсанты будут отрабатывать навыки несения штурманской вахты в разных морских районах, сообщает РИА Новости.
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