Учебный корабль «Перекоп» выйдет из Владивостока в дальний поход 

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» во Владивостоке принял на борт курсантов и нахимовцев из Приморья, которые будут участвовать в дальнем походе.
В начале июня «Перекоп» прибыл из Севастополя во Владивосток. Скоро он впервые отправится в поход по Северному морскому пути и посетит Североморск, а затем вернется в Кронштадт.
На борту учебного корабля в море выйдут 200 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова и учащиеся десятых классов владивостокского филиала Нахимовского военного училища. Курсанты будут отрабатывать навыки несения штурманской вахты в разных морских районах, сообщает РИА Новости.