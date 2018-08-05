«Протоны» будут запускать с «Байконура» ещё восемь лет

Программа запусков ракет «Протон» с космодрома «Байконур» рассчитана только до 2026 года. Пусков ракет-носителей «Протон» в дальнейшем не планируется, заявили в аэрокосмическом комитете министерства оборонной промышленности Казахстана (Казкосмос). О предстоящем закрытии программы ракет «Протон» сообщается не впервые. Вывод из эксплуатации одной из стартовых площадок под эти ракеты на «Байконуре» планировался в 2023 году, сообщает РИА Новости О завершении производства «Протонов» заявлял глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин . Ожидается, что на смену этим ракетам придет «экологически чистый» носитель «Ангара». На строительство «Ангары-А5» и «Ангары-А5М» переходит Центр Хруничева Ранее сообщалось, что Центр Хруничева, скорее всего, откажется от создания новой производственной линейки ракет «Протон-М». Возобновление работы над новой линейкой ракет спровоцирует увеличение финансовой нагрузки на предприятие.