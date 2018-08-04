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Ми-26 вместо украинского двигателя получит российский
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Ми-26 вместо украинского двигателя получит российский 

BFM.RU 18 часов назад
Украинский двигатель для Ми-26, самого грузоподъемного вертолета в мире, будет заменен российским аналогом к 2025 году, с этого периода в РФ должно начаться серийное производство нового двигателя, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
«В 2017 году было завершено эскизное проектирование перспективного двигателя ПД-12В для замены украинского Д-136 на вертолете Ми-26. Работу по импортозамещению силовой установки планируется завершить к 2025 году», — заявил собеседник агентства. По его словам, в 2018 году предстоит завершить техническое проектирование нового двигателя, в том числе разработать необходимую конструкторскую документацию для оборудования Ми-26 отечественной силовой установкой. «Как ожидается, наземные и летные испытания вертолета с двигателем ПД-12В пройдут в 2023 — 2025 годах, после чего начнется его серийное производство», — рассказал источник.
Он отметил, что новый двигатель превзойдет зарубежные аналоги по мощности, позволит улучшить летные характеристики Ми-26, в том числе по высотности, а также увеличит ресурс вертолета.
ПД-12В создается на базе газогенератора перспективного двухконтурного двигателя ПД-14, с использованием новейших конструкторских и технологических решений. Работы по импортозамещению двигателя для Ми-26 ведутся Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в «Ростех») во исполнение государственного контракта с Минпромторгом России в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».
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