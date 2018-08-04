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Китай испытал гиперзвуковой волнолет
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Китай испытал гиперзвуковой волнолет 

Lenta.ru 23 часа назад
Фото: Lenta.ru
На северо-западе Китая проведены успешные испытания волнолета Sky Star 2. В ходе тестов, длившихся 10 минут, гиперзвуковой летательный аппарат отсоединился от ракеты-носителя и совершил несколько маневров. Видео испытаний опубликовано в Twitter.
Гиперзвуковые аппараты типа волнолетов имеют клиновидную носовую часть, которая увеличивает подъемную силу на сверхзвуковых скоростях, используя возникающие при полете ударные волны. Над такими изделиями работают в США. Российское гиперзвуковое оружие развивает скорость благодаря другим физическим принципам.
В июле автор The Drive Тайлер Роговей отмечал, что КНР в большинстве случаев обогнала Россию в разработке истребителей, в связи с чем «не следует недооценивать способность Китая совершать большие скачки в аэрокосмических материалах и технических науках».
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