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Россияне стали победителями конкурса военных водителей АрМИ-2018
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Россияне стали победителями конкурса военных водителей АрМИ-2018 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Команда Вооруженных сил России стала победителем конкурса «Военное ралли» Армейских международных игр, второе место у команды Китая, третье — у военных Узбекистана. Как рассказали в Минобороны России, награды победителям вручил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Церемония награждения состоялось на центральной площади столицы Тувы Кызыла.
"Наше ралли уникально, подобных ему в мире нет. Главная цель соревнований — это прежде всего развитие сотрудничества и укрепление содружества вооруженных сил стран участниц" — сказал Булгаков.
По его словам, все участники соревнований показали высокий уровень подготовки, мастерство владения техникой и умение в сложной обстановке быстро принимать правильные решения.
В ходе конкурса, состоявшего из четырех программных этапов, сборная Российской Федерации была неизменным лидером всех конкурсных дисциплин.
В соревновании приняли участие военные водители России, Египта, Узбекистана и Народно-освободительной армии Китая.
"Также в ходе поездки в Туву замглавы Минобороны проверил ход строительства моста через реку Енисей в районе города Кызыл, которое ведется по поручению министра обороны генерала армии Сергея Шойгу", — добавили в военном ведомстве.
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