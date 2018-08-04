Россияне стали победителями конкурса военных водителей АрМИ-2018

"Наше ралли уникально, подобных ему в мире нет. Главная цель соревнований — это прежде всего развитие сотрудничества и укрепление содружества вооруженных сил стран участниц" — сказал Булгаков.

По его словам, все участники соревнований показали высокий уровень подготовки, мастерство владения техникой и умение в сложной обстановке быстро принимать правильные решения.

В ходе конкурса, состоявшего из четырех программных этапов, сборная Российской Федерации была неизменным лидером всех конкурсных дисциплин.

В соревновании приняли участие военные водители России, Египта , Узбекистана и Народно-освободительной армии Китая.