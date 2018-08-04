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Российские военные показали, как готовятся в конкурсу «Морской десант»
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Российские военные показали, как готовятся в конкурсу «Морской десант» 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Пристрелка орудий ведется на полигоне. Расстояние до цели 700 метров.
В Китае, на полигоне Генеральская гора российский экипаж провел пристрелку пушки на боевой машине пехоты. Проверить орудие необходимо перед этапами конкурса «Морской десант». На нескольких огневых рубежах боевой расчет должен поразить несколько целей на разной дистанции. За пристрелкой оружия наблюдает наш корреспондент Александра Селезенева.
«Военные стреляют из 30-милиметровой пушки. При этом расстояние до цели 700 метров», — предает Александра.
Положив подряд несколько снарядов в цель, экипаж запомнил настройки прицела. Кроме этого бойцы прошли трассу с препятствиями и отработали передачу эстафеты.
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