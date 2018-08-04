Командующий войсками ЦВО наградил военнослужащих, победивших в конкурсе «Военное ралли -2018»

Первое место в соревновании заняла сборная ВС РФ , второе место — НОАК и третье место досталось военнослужащим из Узбекистана

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин наградил военнослужащих ЦВО вошедших в сборную команду ВС РФ памятной медалью «100 лет Центральному военному округу», занявших первое место в международном конкурсе «Военное ралли-2018».

В соревновании принимали участие военные водители Вооруженных Сил Российской Федерации, Арабской Республики Египет , Республики Узбекистан и Народно-освободительной армии Китая на автомобилях КамАЗ и Урал в номинациях с колесной формулой 4х4, 6х6.

В ходе конкурса, состоявшего из четырех программных этапов, сборная Российской Федерации была неизменным лидером всех конкурсных дисциплин. Общая протяженность маршрута составила более 440 километров, пролегающих по песчаным, горным и заливным участкам местностности Республики Тыва

По итогам «Военного ралли» судьи распределили места в следующем порядке: первое место заняла сборная ВС РФ, второе место — НОАК и третье место досталось военнослужащим из Узбекистана.

Впервые в истории Армейских международных игр конкурс «Военное ралли-2018» прошел на территории Республики Тыва.