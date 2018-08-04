США и Египет завершили совместные учения

Египет, Пакистан и Южная Корея. США и ряд других стран провели совместные военно-морские учения в Красном море. Операция называлась Eagle Response 2018 и стартовала 24 июля. Наблюдателями при маневрах выступили Иордания

В рамках учений военные отработали варианты реагирования на нападения в дневное и ночное время и обезвредили взрывоопасные боеприпасы. Участники также прошли курсы стрелковой подготовки и обеспечения безопасности в море, передает AP.

По сообщениям египетских военных, целью учений было расширение «расширение горизонта военного сотрудничества», а также обмен навыками.

1 августа к учениям в Балтийском море приступили более 10 боевых кораблей Северного, Черноморского и Балтийского флотов. Межфлотская группировка отработает противодиверсионную, противоминную, противовоздушную, противолодочную и противокорабельную оборону.