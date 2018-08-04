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США и Египет завершили совместные учения
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США и Египет завершили совместные учения 

News.ru 1 час назад
Египет, США и ряд других стран провели совместные военно-морские учения в Красном море. Операция называлась Eagle Response 2018 и стартовала 24 июля. Наблюдателями при маневрах выступили Иордания, Пакистан и Южная Корея.
В рамках учений военные отработали варианты реагирования на нападения в дневное и ночное время и обезвредили взрывоопасные боеприпасы. Участники также прошли курсы стрелковой подготовки и обеспечения безопасности в море, передает AP.
По сообщениям египетских военных, целью учений было расширение «расширение горизонта военного сотрудничества», а также обмен навыками.
1 августа к учениям в Балтийском море приступили более 10 боевых кораблей Северного, Черноморского и Балтийского флотов. Межфлотская группировка отработает противодиверсионную, противоминную, противовоздушную, противолодочную и противокорабельную оборону.
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