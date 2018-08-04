Новейшая военная техника РВСН скоро будет представлена в парке «Патриот»

Для участия в форуме «Армия-2018» из Ивановской области прибудут машина инженерного обеспечения и маскировки, боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М» и машина дистанционного разминирования «Листва».

9 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» можно будет увидеть военную технику РВСН , которая прибудет для показа в парк «Патриот» в подмосковной Кубинке. Среди новинок — машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ), боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М» и машина дистанционного разминирования «Листва».

Для участия в международном форуме эта техника совершит 400-километровый марш из Ивановской области.

На форуме впервые будет представлена новейшая модификация тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Его уникальность заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря шестистепенной системе подвижности, обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в реальном масштабе времени.

Посетители форума смогут оценить возможности современных учебно-тренировочных средств, совершив виртуальный выход на маршруты боевого патрулирования.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке.