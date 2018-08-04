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Российские артиллеристы из систем «Ураган» уничтожили условного противника в горах Таджикистана
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Российские артиллеристы из систем «Ураган» уничтожили условного противника в горах Таджикистана 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие отработали действия по огневой поддержке батальона, занявшего оборону в предгорье.
На полигоне Ляур в Республике Таджикистан в ходе тактического учения реактивный артиллерийский дивизион провёл боевые стрельбы.
Военнослужащие отработали действия по огневой поддержке батальона, занявшего оборону в предгорье. Стрельбы проводились из 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган». В процессе выполнения учебно-боевых упражнений особое внимание было уделено тактике действий артиллеристов, выполнялись противоогневые манёвры со сменой позиции для стрельбы, чтобы исключить поражение своей техники ответным огнём условного противника.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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