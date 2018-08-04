Российские артиллеристы из систем «Ураган» уничтожили условного противника в горах Таджикистана

Военнослужащие отработали действия по огневой поддержке батальона, занявшего оборону в предгорье.

На полигоне Ляур в Республике Таджикистан в ходе тактического учения реактивный артиллерийский дивизион провёл боевые стрельбы.

Военнослужащие отработали действия по огневой поддержке батальона, занявшего оборону в предгорье. Стрельбы проводились из 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган». В процессе выполнения учебно-боевых упражнений особое внимание было уделено тактике действий артиллеристов, выполнялись противоогневые манёвры со сменой позиции для стрельбы, чтобы исключить поражение своей техники ответным огнём условного противника.