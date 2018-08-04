Малый противолодочный корабль «Онега» уклонился от торпедной атаки подводной лодки 

В качестве условного противника выступает атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота.
Малый противолодочный корабль «Онега» Беломорской военно-морской базы приступил к выполнению противолодочных задач в Баренцевом море в рамках учений. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Корабль ведет поиск, обнаружение и слежение за подводной лодкой условного противника. В качестве условного противника выступает атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота.
В ходе учений экипаж корабля отработал маневр уклонения от торпедной атаки подводной лодки.
По итогам учений будут проведены практические торпедные стрельбы и глубинное бомбометание.