На аэродроме «Ванкор», где разбился Ми-8, не было диспетчера

На севере Красноярского края после столкновения с подвеской грузового вертолета потерпел крушение пассажирский Ми-8. Погибло 18 человек, в том числе три члена экипажа. По данным источников «Шторма», на аэродроме «Ванкор» не было диспетчера, и вертолеты взлетели с разницей в несколько минут.

По предварительной версии, пассажирский Ми-8 мог зацепиться лопастями за внешний груз другого вертолета. Источник «Шторма» уточняет, что, согласно авиационным правилам, вертолеты должны держать дистанцию в воздушном пространстве.

«Трос — опасная штука. Его не видно», — отметил собеседник. По его мнению, пилоты могли попытаться пройти мимо второго вертолета и не заметить трос. Таким же образом потерпел крушение Ми-8 в 1986 году во время тушения ЧАЭС: вертолет задел трос и упал в энергоблок.

Эту версию подтверждает аудиозапись, опубликованная каналом Mash: там пилот грузового вертолета рассказывает о случившемся. По его словам, экипаж пассажирского Ми-8 двигался навстречу грузовому вертолету с тросами. Пилоты грузового вертолета пытались предупредить капитана пассажирского Ми-8, но опоздали.

По словам источников «Шторма», на аэродроме «Ванкор» убрали авиадиспетчера, и пилоты самостоятельно координируют свои действия.

«Диспетчера недавно убрали с аэродрома. Там его нет вообще теперь», — рассказал собеседник.

сообщение, где говорится, что авиакатастрофа произошла «по причине необъяснимых действий экипажа вертолета МИ-8».

Другой источник «Шторма» в авиационной отрасли сообщил, что сегодня в России существует только одно летное училище, где готовят пилотов для вертолетов Ми-8 и американских Bell, — это Омский летно-технический колледж гражданской авиации. По информации другого источника «Шторма», в этом училище есть серьезные проблемы с техническим обеспечением.

«В училище не хватает судов. Одно время выпускникам давали дипломы без необходимого количества часов налета. Потом их якобы подсаживали в кабины вертолетов авиакомпаний и обучавшимся эти рейсы записывали в налет», — вспоминает собеседник издания.

В России различные модификации вертолета Ми-8 сегодня строятся на Казанском вертолетном и Улан-Удэнском авиационном заводах (входят в холдинг «Вертолеты России»). За всю свою историю, согласно данным холдинга, заводы выпустили более 12 тысяч разных модификаций Ми-8 — это самый большой в мире показатель по производству двухдвигательных вертолетов. Машины поставлялись в более чем 100 стран.

В компании отмечают, что эти вертолеты отличаются надежностью, простотой в эксплуатации и обслуживании, они могут использоваться при температуре от -50 до +50 градусов Цельсия.

В зависимости от модификации Ми-8 используется как для перевозки грузов — внутри его грузовой кабины или на внешней подвеске вертолета можно перевозить груз весом до четырех тысяч килограмм, так и для перевозки пассажиров.

Пассажирский вариант Ми-8 позволяет перевозить до 26 человек, машина оборудована системой управления внутрикабинным климатом и отличается низким уровнем шума и вибрации (важно для гражданской авиации), отмечают в «Вертолетах России».

Модификация Ми-8 для поисково-спасательных работ оснащена прожекторами, лебедками, громкоговорителями и радиолокационными комплексами. Такой вариант Ми-8 используется специалистами министерств по чрезвычайным ситуациям в разных странах по всему миру, указывают в холдинге.

Еще один вариант вертолета — противопожарный — используют для доставки пожарных бригад и спецтехники в зону тушения, также для тушения возгораний c самого вертолета — машина может доставить к месту пожара до четырех тысяч литров воды и с высокой точностью сбросить ее в очаг возгорания.

Существует даже VIP-вариант Ми-8: он предназначен для перевозки от семи до 14 пассажиров в условиях повышенной комфортности. Интерьер такого типа Ми-8 разрабатывается индивидуально по желанию заказчика. Салон VIP-вертолета оснащается «системами развлечения», а также аппаратурой спутниковой связи.

Проблемы с Ми-8 С 2000 года произошло 143 аварийных случая с вертолетами Ми-8. Последние два были в феврале этого года.

Так, 12 февраля около 15:40 пропал с радаров медицинский вертолет. Позже он был обнаружен в 100 км от города Стережевой Томской области . Были выдвинуты две версии: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Спустя неделю ФАН со ссылкой на свои источники рассказало, что причиной могла стать неисправность гидроусилителей.

Во время полета случился спонтанный рывок по крену в правую сторону до 15 градусов. Пилот попытался выпрямить вертолет, однако этого сделать не получилось. Тогда он предпринял попытку посадить воздушное судно, но во время экстренной посадки вертолет развернуло на 180 градусов, после чего тот упал на землю и загорелся.

На борту находилось шесть человек: два члена экипажа, пациент и медики. В результате инцидента пилот и механик погибли, остальные пострадавшие были госпитализированы.

Во время второго инцидента, который произошел 25 февраля на Таймыре, обошлось без жертв. Ми-8, принадлежавший компании «КрасАвиа», перевозил груз с острова Средний на мыс Арктический. Во время посадки вертолет подхватил боковой ветер, из-за чего он накренился и завалился на бок. На борту находилось пять человек, включая трех членов экипажа.