Военнослужащие НОАК заинтересовались работой мобильных пунктов отбора на военную службу в ходе международного конкурса «Безопасная среда» 

Иностранные офицеры изучили особенности работы пункта и памятку «100 вопросов и ответов для поступающих на военную службу по контракту».
Офицеры Народно-освободительной армии Китая заинтересовались опытом и методикой работы мобильного пункта отбора на военную службу по контракту Западного военного округа в ходе международного конкурса «Безопасная среда», посетителями которого стали более 300 человек. Среди посетителей свыше 70 заинтересовались предложенными должностями, а более 20 граждан написали заявление о поступлении на службу.
Иностранные офицеры изучили особенности работы пункта и памятку «100 вопросов и ответов для поступающих на военную службу по контракту».
«В ближайшие дни со всеми гражданами, изъявившими желание проходить службу будут проведены отборочные мероприятия, в частности медицинское освидетельствование, профессионально-психологическое тестирование и сдача нормативов по физической подготовке», — сказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Костромской области майор Владимир Яльцев.
Инструкторы пункта отбора проконсультировали гостей конкурса «Безопасная среда» о вакантных должностях, географии службы, социальных гарантиях и особенностях прохождения военной службы по контракту в различных родах и видах войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Финальный этап командной эстафеты международного конкурса экипажей машин химической разведки «Безопасная среда» проходит сегодня в учебном центре Песочное Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. В конкурсе принимают участие команды военнослужащих от вооруженных сил Арабской Республики Египет, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Российской Федерации, впервые в конкурсе участвует команда от армии Республики Армения.