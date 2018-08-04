Военнослужащие НОАК заинтересовались работой мобильных пунктов отбора на военную службу в ходе международного конкурса «Безопасная среда»

Иностранные офицеры изучили особенности работы пункта и памятку «100 вопросов и ответов для поступающих на военную службу по контракту».

Офицеры Народно-освободительной армии Китая заинтересовались опытом и методикой работы мобильного пункта отбора на военную службу по контракту Западного военного округа в ходе международного конкурса «Безопасная среда», посетителями которого стали более 300 человек. Среди посетителей свыше 70 заинтересовались предложенными должностями, а более 20 граждан написали заявление о поступлении на службу.

Иностранные офицеры изучили особенности работы пункта и памятку «100 вопросов и ответов для поступающих на военную службу по контракту».

«В ближайшие дни со всеми гражданами, изъявившими желание проходить службу будут проведены отборочные мероприятия, в частности медицинское освидетельствование, профессионально-психологическое тестирование и сдача нормативов по физической подготовке», — сказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Костромской области майор Владимир Яльцев.