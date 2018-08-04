Губернатору Костромской области во время проведения международного конкурса «Безопасная среда» вручена медаль «За укрепление боевого содружества» 

Николай Ситников удостоен этой награды «за содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации».
Статс-секретарь — заместитель Министра обороны России генерал армии Николай Панков вручил медаль «За укрепление боевого содружества» губернатору Костромской области Николаю Ситникову во время проведения международного конкурса «Безопасная среда».
«Приказом Министра обороны Российской Федерации за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, наградить медалью Ситникова Сергея Константиновича», — зачитал текст приказа генерал армии Николай Панков.
Финальный этап командной эстафеты международного конкурса экипажей машин химической разведки «Безопасная среда» проходит сегодня в учебном центре Песочное Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. В конкурсе принимают участие команды военнослужащих от вооруженных сил Арабской Республики Египет, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Российской Федерации, впервые в конкурсе участвует команда от армии Республики Армения.